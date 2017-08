Optakt: Bedre markedsforhold kan få Rockwool til at opjustere

Mio. euro Q2 17(e)* Q2 16 FY 16 Omsætning 579,6 555 2202 EBIT 64,8 63 229 Resultat før skat 65,1 61 225

Stigende byggeaktivitet i Nordamerika og Europa vil have smittet positivt af på Rockwools resultater, og der kan meget vel være en opjustering af salgsforventningerne til 2017 med i posen, når isoleringsproducenten onsdag kommer med regnskab for andet kvartal.Analytikerne venter ifølge Bloomberg en stigning på toplinjen til 579,6 mio. euro fra 555 mio. euro.Samtidig ses driftsoverskuddet før skat og renter (ebit) at vokse til 64,8 mio. euro fra 63 mio. euro."Vi forventer, at fremgangen især vil være drevet af bedringen af de generelle byggekonjunkturer i dele af Skandinavien, Frankrig og Tyskland," skriver aktieanalytiker Søren Løntoft Hansen fra Sydbank i en optakt til regnskabet.Han regner derudover med stærk vækst på det amerikanske marked som følge af god efterspørgsel, hvor Rockwool også vil have fordel af, at selskabets nye fabrik i Mississippi er oppe i fulde omdrejninger.Desuden forventes det russiske marked, der de seneste år har været ramt af svag makroøkonomi, at vise bedring, hvilket også var tilfældet i første kvartal."Vi forventer en mere stabil udvikling i Rusland som følge af tegn på bedring i russisk økonomi. Det bliver yderligere forstærket af styrkelsen af den russiske rubel i andet kvartal," skriver Søren Løntoft Hansen.Til gengæld vil resultaterne være negativt påvirket af, at påsken i år har ligget i andet kvartal, hvilket har betydet færre arbejdsdage.Rockwools egne forventninger til 2017 lyder på en salgsvækst på 2-4 pct. i lokal valuta og ebit-margin på lidt over 10 pct., og en opjustering af forventningerne til væksten kan meget vel blive aktuel."Med udsigt til endnu et kvartal med stærk salgsvækst betragter vi den nuværende prognose på 2-4 pct. som en smule konservativ," skriver Søren Løntoft Hansen fra Sydbank.Rockwools regnskab for andet kvartal bliver offentliggjort onsdag klokken 08.30.Tabel over analytikernes forventninger til Rockwools regnskab for andet kvartal 2017:* Estimater fra Bloomberg blandt fem analytikere./ritzau/FINANS