Danish Crown-aftale med Alibaba: 466 mio. brugere kan købe dansk kød på nettet

Den danske kødkoncern Danish Crown får nu adgang til at sælge sine varer til de ikke mindre end 466 mio. forbrugere, der årligt benytter sig af den kinesiske online-markedsplads Alibaba.



Den danske koncern, som i forvejen er verdens største eksportør af svinekød, har netop underskrevet en partnerskabsaftale med Alibabas fødevareplatform Tmall. Aftalen betyder, at de 466 mio. brugere kan købe Danish Crown-produkter direkte fra deres computer eller telefon.



"Aftalen åbner enorme muligheder, og jeg ser meget store perspektiver for Danish Crown i at

samarbejde med Tmall og Alibaba. Indbyggerne i Kinas største byer køber en langt større andel af deres

fødevarer på nettet, end det er tilfældet noget andet sted i verden. Med andre ord får vi både en

afsætningskanal til vores produkter og kommer med helt i front inden for salg af dagligvarer på nettet i

Kina," siger topchef Jais Valeur, Danish Crown.



"1001 gris"



Danish Crown oplyser, at det nye samarbejde markeres med en kampagne på Tmalls platform op mod det kinesiske nytår i midten af februar 2018. Kampagnen tager, præcis som fortællingen om Alibaba, sit udspring i et eventyr. Under overskriften "1001 gris" vil udskæringer fra præcis dét antal grise – leveret af en enkelt af Danish Crowns andelshavere på Langeland – blive solgt til de kinesiske forbrugere.



Men allerede i denne uge - fra torsdag - vil Tmall over tre dage køre en onlinekampagne for at få de kinesiske forbrugere til at købe danske fødevarer



"Danske fødevarer har et fantastisk ry i Kina, og jeg er stolt af i dag at kunne offentliggøre aftalen med Danish Crown. De kinesiske forbrugere ønsker i stadigt stigende grad sikkerhed for, at det kød, de spiser,

er af fremragende kvalitet og opdrættet under ordnede vilkår. Vi ser frem til at arbejde tæt sammen

med Danish Crown om at få vores årligt 466 millioner aktive forbrugere til at købe dansk kvalitetskød på

vores Tmall Fresh platform," siger David Lloyd, Managing Director UK, Ireland & Nordics i Alibaba Group, i en pressemeddelelse fra Danish Crown.



Kina er allerede et stort marked for Danish Crown, som i dag afskiber, hvad der svarer til én

container i timen alle årets 365 dage. Langt størstedelen sælges til kinesiske distributører, men andelen

af produkter, som er forarbejdet, pakket og klar til levering hos de kinesiske forbrugere, er i hastig

vækst, oplyser Danish Crown..



I det seneste regnskabsår eksporterede Danish Crown over 260.000 tons - det er 260 mio. kg. - svinekød til Kina for mellem 4 og 5 mia. kr.