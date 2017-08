Johnson & Johnson er blevet dømt til at betale 417 mio. dollar (2626,8 mio. kr.) i erstatning til en lægereceptionist, som fik æggestokkræft, efter at hun havde brugt selskabets babypudder i årtier.



Det skriver New York Times.



Den 63-årige kvinde Eva Echeverria er en ud af tusinder af kvinder, der har sagsøgt Johnson & Johnson på grund af selskabets babypudder, som ifølge kvinderne har gjort dem syge. Kvindernes anklager kommer på baggrund af studier, der forbinder talkum med kræft.



Ifølge New York Times er det kun få retssager, der er kommet for retten, men størsteparten af sagerne er gået imod Johnson & Johnson.



Eva Echeverrias advokat, Mark Robinson, udtalte, at hun har brugt produktet, siden hun var 11 og fortsatte med at bruge produktet i flere år efter hendes diagnose om æggestokkræft, da hun ikke var klar over, at talkum kunne være grunden til hendes sygdom.



- Hun fortalte mig, at hun vidste hun ville dø og derfor ikke lagde sag an for hendes egen skyld. Hun ville gøre en forskel før hendes død og ville derfor føre sagen for andre kvinder, siger Mark Robinson til New York Times.



Carol Goodrich, der er talsperson for Johnson & Johnson, udtaler, at selskabet har tænkt sig at appellere dommen, da det mener, at produktet er sikkert.



- Æggestokkræft er en altødelæggende diagnose, og vi sympatiserer dybt med kvinderne og familierne, der er påvirket af sygdommen. Men vi vil appellere dommen, fordi vi er støttet af videnskaben, der støtter produktets sikkerhed, siger Carol Goodrich til New York Times.



Selskabet støtter sig op af en rapport udarbejdet af the National Cancer Institute, der fastslår, at der ikke er nok bevis for, at talkum kan forøge risikoen for æggestokkræft.



/ritzau/FINANS