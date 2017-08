Telenor fyrer løs - men hyrer Nokia og 19 nye big data-ansatte

Telenor har netop meldt ud at teleselskabet gennemgår en større digitalisering, starter et strategisk partnerskab med Nokia og samtidigt fyrer 54 medarbejdere som led i en "omfattende reorganisering",som det formuleres i pressemeddelelsen.



"Ændringerne medfører, at 54 medarbejdere og ledere på tværs af organisationen opsiges, samtidig med at der nedlægges 31 åbne stillinger," hedder det.



Målet med Nokia-samarbejdet og fyringerne samt ikke mindst digitalisering og brug af big data-analyser er at styrke udviklingen af fremtidens kunderejser, og dermed optimere mødet mellem kunde og forretning i det digitale. Og i den forbindelse vil Telenor hente 19 nye medarbejdere ind i butikken.



"Vi ønsker at skabe et stærkere, mere kundeorienteret og dynamisk Telenor, ikke bare en slankere virksomhed. Vi har set et behov for at omorganisere os, så vi øger effektiviteten og samler ansvaret for kundeoplevelser ét sted. Derfor investerer vi både i nye kritiske kompetencer, men fjerner også en række nuværende stillinger og ledelseslag," siger administrerende direktør i Telenor Danmark, Jesper Hansen i en pressemeddelelse.



Telenor vil sammen med Telia via det såkaldte fælles joint-venture netværk TT-Netværk fra oktober i år ifølge pressemeddelelsen indgå i et strategisk partnerskab med Nokia.



Det skal medføre, at Nokia overtager alle drifts – og udviklingsopgaver indenfor Radio Access Network området, som tidligere har været varetaget af henholdsvis Telia og Telenor i TT-Netværket.