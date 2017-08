Matas går tilbage på både top og bund: "Vi står ikke med hænderne over hovedet"

Materialistkæden Matas havde tilbagegang på bundlinjen i første kvartal i det forskudte regnskabsår 2017/18.Det skyldes ifølge selskabet selv et koldt og vådt forår, der har påvirket salget af sæsonvarer. Til Ritzau siger finansdirektør Anders Skole-Sørensen om regnskabet: "Vi står ikke med hænderne oppe over hovedet".Resultatet efter skat landede på 74 mio. kr., og omsætningen lød på 820,9 mio. kr.I første kvartal i 2016/17 fik Matas et overskud efter skat på 84,6 mio. kr. og en toplinje på 848,1 mio. kr.Og like-for-like væksten endte på negative 2,9 pct. mod en stigning på 2,9 pct. i perioden sidste år.Resultatet af den primære drift faldt til 135,5 mio. kr. fra 152,6 mio. kr., og EBITA-marginen landede på 14,5 pct. mod 16,1 pct. i første kvartal sidste år.Matas oplyser desuden, at materialistkæden skal have ny direktør i stedte for den nuværende adm. direktør, Terje List. 1. november overtager Gregers Wedell-Wedellsborg stillingen.Opdateres/ritzau/FINANS