ALK fremrykker lancering af tabletvaccine mod husstøvmideallergi i USA

Lanceringen af en tabletvaccine mod husstøvmideallergi, Odactra, fra ALK-Abelló er nu rykket frem til fjerde kvartal i år mod en tidligere forventning om en lancering midt i 2018.



Det oplyste selskabet til fondsbørsen mandag aften.



Det er de amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, der har godkendt en overførsel af markedsføringen fra ALKs tidligere partner Merck til ALK.



Det betyder, at det danske selskab kommer til at bruge flere penge i det nordamerikanske, da fremrykningen også betyder flere omkostninger til salg og markedsføring her og nu.



"Overførslen af produktlicenserne fra vores tidligere partner var den sidste regulatoriske formalitet på tjeklisten før lancering. Nu da den er tilendebragt, vil vi fremskynde investeringerne relateret til lanceringerne i USA og Canada," siger Carsten Hellmann, der er administrerende direktør i ALK, i meddelelsen.



Og de fremrykkede udgifter betyder, at selskabet nedjusterer forventningerne i år til driftsoverskuddet før af- og nedskrivninger (EBITDA) til 225-250 mio. kr. fra tidligere 300 mio. kr.



Oveni den fremrykkede lancering planlægger ALK også at udvide et klinisk fase 3-studie til også at omfatte amerikanske patienter. Studiet sættes i gang senere i år for at understøtte en godkendelse af Odactra til børn med allergisk astma.



/ritzau/FINANS