Kold sommer er eneste flue i glasset for Unibrew

Målt i hektoliter solgte landets næststørste bryggerigruppe, Royal Unibrew, lidt færre øl og sodavand i de første seks måneder af 2017 end året før. Alligevel går det frem for både omsætning og indtjening.



Det viser halvårsregnskabet, der er offentliggjort mandag aften.



På grund af det dårlige sommervejr i Nordeuropa, som er et stort marked for Unibrew, dæmper selskabet dog forventningerne til hele årets omsætning til nu 6,25-6,35 mia. kr.



Tidligere var intervallet 100 mio. kr. højere.



Til gengæld justeres skønnet for driftsindtjeningen en anelse op til nu mindst 1,3 milliarder kroner mod før mindst 980 mio. kr.



Koncernchef Jesper B. Jørgensen oplyser i regnskabsmeddelelsen, at Unibrew i halvåret "har gennemført en lang række kommercielle initiativer", som har "ført til en fortsat positiv udvikling".



"Vi har blandt andet lanceret flere nye produkter inden for specialøl, herunder nye Kissmeyer-produkter på det danske marked. I slutningen af andet kvartal blev det nye specialølsbryggeri på Albani i Odense taget i brug, og vi har igangsat etablering af et specialølsbryggeri i tilknytning til Lahti-bryggeriet i Finland," udtaler han.



Efter skat opnåede Unibrew et overskud i første halvår på 390 mio. kr. Det er 26 mio. mere end året før.



/ritzau/