Norwegian flyver alligevel til Berlin

Egentlig havde luftfartsselskabet Norwegian besluttet sig for at stoppe flyvningerne mellem København og Berlin.



Selskabet meddelte i begyndelsen af sidste uge, at man fra og med vinterhalvåret ikke længere ville transportere passagerer på ruten.



Siden er Air Berlin gået i betalingsstandsning, og det har fået Norwegian til at ombestemme sig og fortsætte flyvningerne til den tyske hovedstad.



- Der er sket en ny udvikling, som gør, at vi fortsætter, siger Daniel Kirchhoff, der er informationschef for Norwegian i Danmark.



Norwegian flyver i vinterhalvåret seks gange frem og tilbage mellem København og Berlin hver uge.



