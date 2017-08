Peter Kjær, der er vicedirektør i konglomeratet Schouw & Co., har solgt 15.000 aktier i virksomheden til en samlet pris på 10,43 mio. kr.



Det oplyser selskabet i en indberetning til Finanstilsynet.



Schouw & Co. oplyser i samme ombæring, at virksomheden Pigro Management har købt 1314 aktier i selskabet for 0,92 mio. kr. Prigo Management har Niels Kristian Agner, der er bestyrelsesmedlem i Schouw, som ejer.



/ritzau/FINANS