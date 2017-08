Fynsk milliardær med spektakulært træk: Sætter livsværket L'easy til salg

Niels Thorborg gør klar til at sælge hele eller dele af L'Easy.



Det oplyser selskabet selv, efter Børsen har bedt ham om en kommentar til planerne.



I en meddelelse bekræfter Jørn Tolstrup Rohde, bestyrelsesformand i 3C Group, selskabet bag L'easy, at man har hyret Nordeas corporate finance-afdeling til at finde en køber til hele eller dele af forretningen.



"Den stigende opmærksomhed for 3C Retail har betydet, at vi gerne vil have en grundig vurdering af markedet, og derfor har det været naturligt at bede vores mangeårige samarbejdspartner Nordea om at afdække interessen for et helt eller delvist salg af 3C Retail," siger bestyrelsesformand Jørn Tolstrup Rohde.



Niels Thorborg har tidligere mandag fortalt Børsen, at han ville vende tilbage med en kommentar, men nu oplyser selskabet, at det ikke er muligt at få ham i tale alligevel.



Virksomheden blev stiftet i 1985 – indtil 1992 med navnet VaskRent. I 1998 gik 3C Retail ind på det svenske marked, og i 2001 kom Norge med.



Flere kilder, som Børsen har talt med i branchen, peger på, at en kapitalfond er en oplagt køber af L'easy.



Niels Thorborg hører til landets absolut rigeste, og 3C Retail, der er det klart største selskab i hans imperium, både rummer D.E.R og L'easy.



Tilsammen omsatte de sidste år for 1,2 mia. kr., men det danske marked volder problemer, fortalte Thorborg tidligere på sommeren.



"Dansk detailhandel har stadig ikke løftet sig ud af krisen, selvom den ligger mange år tilbage nu. Det mærker vi også selv, og derfor er det Norge og Sverige, der driver os," sagde Niels Thorborg, der også ejer fodboldklubben OB.



Thorborg har skabt sin forretning fra bunden, og ifølge Børsens seneste opgørelse er han den 19. rigeste person i Danmark.



Efter et stort indbringende frasalg af netbutikken Wupti.com til Dansk Supermarked har han senest bakket op om det fynske robotmiljø ved at skyde millioner i selskabet Blue Ocean Robotics.