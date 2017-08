Vestas vinder stor ordre i Thailand - skal levere 60 møller

Danske Vestas styrker sin position i Thailand, hvor selskabet har hentet en ordre på 60 møller til en ikke oplyst kunde. Ordren er på i alt 180 megawatt (MW).



Det oplyser Vestas i en meddelelse mandag.



Ordren lyder på 60 styk V136-3,0 MW-turbiner, og ordren inkluderer også levering og installation af møllerne samt en 15-årig servicekontrakt i klassen AOM 4000.



Det er på kundens anmodning, at kundens og projektets navn ikke offentliggøres på nuværende tidspunkt.



"Med dette salg demonstrerer Vestas, at vi kan tilbyde tilpassede og konkurrencedygtige løsninger til vores kunder i Thailand," siger Clive Turton, chef for Vestas' salgsenhed i Asien- og Stillehavsområdet, i meddelelsen.



"Dette salg understreger vores resultater inden for lavvindsområder i regionen såvel som styrken af vores lavere pris på energi og forretningsmæssig sikkerhed, som kunderne kræver," fortsætter han.



Leveringen af møllerne ventes at begynde i slutningen af 2017, mens idriftsættelsen er planlagt til midten af 2018.



Vestas-aktien falder mandag eftermiddag med 1,2 pct. til 580,50 kr.



/ritzau/FINANS