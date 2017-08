Bestsellers nye kommunikationsdirektør er fundet: Hun flytter fra Nike og USA

Anders Holchs Bestseller får nyt ansigt udadtil. Danmarks suverænt største modekoncern henter i USA Dorthe Scerling Nielsen ind som ny chef for bl.a. kommunikation og bæredygtighed.



Dorthe Scerling Nielsen kommer fra Nike-koncernen og starter 1. september. Hun afløser Mogens Werge, der efter fem år som csr- og kommunikationsdirektør sagde op for et lille halvt års tid siden.



Hun har ifølge en meddelelse fra modekoncernen i Brande adskillige års erfaring fra arbejde med fokus på kommunikation og bæredygtighed og får hos Bestseller titel af chef for den relativt nyetablerede afdeling for Corporate Affairs.



Dorthe Scherling Nielsen flytter fra USA til Danmark i forbindelse med sit jobskifte.



Mogens Werge forlod Bestseller fordi han fandt det svært at forene job i Jylland med familie i hovedstadsområdet.