Mærsks energi-direktør: Frasalget er sket hurtigere end ventet

Direktør for energidivisionen i A. P. Møller-Mærsk, Claus Hemmingsen, er tilfreds med tidshorisonten i frasalget af Maersk Oil, efter det i dag blev offentliggjort, at virksomheden sælger Maersk Oil til franske Total.



"Jeg synes, at det er gået hurtigt....