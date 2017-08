Ane Uggla: "I mit hjerte og sind er det en meget svær beslutning"

"I mit hjerte og sind er dette en meget svær, men rigtig beslutning."Sådan siger Ane Uggla i en pressemeddelelse ovenpå nyheden om, at Mærsk sælger sin oliedivision til det franske olieselskab Total i en handel til 7,45 mia. dollar. Det svarer til lidt over 47 mia. kr."Maersk Oil har i næsten et halvt århundrede stået i front for udvikling af dansk olie, og har været central for A.P. Møller-Mærsk og har indtil denne dag spillet en afgørende rolle i dansk og international olie- og gasindustri. Dette giver os stolthed," siger Ane Uggla, der er bestyrelsesformand i A.P. Møller Holding.A.P. Møller-Mærsk modtager som betaling for oliedivisionen 97,5 mio. aktier i Total S.A. Det svarer til en ejerandel i det franske olieselskab på 3,76 pct. Total overtager desuden kortfristet gæld på 2,5 mia. dollar."Som ejere søger vi det bedste grundlag for fremtidig vækst i Maersk Oils aktiviteter og den fokuserede udvikling af Nordsøen. A.P. Møller-Mærsk A/S har fundet en dedikeret industriel ejer med en oprigtig interesse i videre udvikling og investering i de aktiver og kapaciteter, der er skabt under Maersk Oil, mens de samtidig vil bevare arven fra Danmarks førende olieselskab. På vegne af A.P. Møller Holding, vil jeg takke alle vores medarbejdere i Maersk Oil for deres enorme resultater og deres vedholdende dedikation over for A.P. Møller-Mærsk," siger Ane Uggla i pressemeddelelsen.Maersk Oil har opereret siden 1962, hvor A.P. Møller-Mærsk vandt retten til at udforske og udvinde olie og gas i Nordsøen.Transaktionen for Totals køb af Mærsks oliedivision ventes at gå igennem i første kvartal i 2018, og A.P. Møller-Mærsk ændrer ikke på sine forventninger til de finansielle resultater i 2017 i forbindelse med salget.