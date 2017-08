Momseksperter: DR har opkrævet milliarder ulovligt

Otte ud af ti momseksperter, som Jyllands-Posten har talt med, fortæller til avisen, at danske licensbetalere har penge til gode fra DR. Det skriver Jyllands-Posten.



Beløbet kan samlet set løbe op på over 3 mia. kr., skriver Jyllands-Posten.



Årsagen er, at DR har opkrævet moms på licensregningen. Det har tjekkisk radiolicens også tidligere gjort, indtil en EU-dom slog fast, at den ikke var omfattet af momsreglerne.



I marts orienterede skatteminister Karsten Lauritzen (V) Folketinget om, at dommen ikke vil få betydning i Danmark.



Skatteministeriets jurister havde analyseret sig frem til, at Danmark var omfattet af en særlig undtagelsesbestemmelse.



Men den vurdering deler kun en enkelt af de ti eksperter i momsregler, som Jyllands-Posten har talt med. En anden af eksperterne er i tvivl. De sidste otte er ikke i tvivl: Skatteministeriet tager fejl.



En af eksperterne er professor i momsret på Aarhus Universitet Dennis Ramsdahl Jensen.



"Hvis vi lægger til grund, at den danske licensopkrævning svarer til den tjekkiske - og det synes jeg, der er god grund til - så kan der ikke opkræves moms af licensen, og dermed er den også uretmæssigt opkrævet," siger han til Jyllands-Posten.



En anden ekspert opfordrer licensbetalere til at kræve momsen retur fra DR eller klage til EU-Kommissionen.



DR oplyser, at man holder sig til skattevæsenets vurdering. Skatteminister Karsten Lauritzen ser ingen grund til at skifte kurs.



Det vil ifølge Jyllands-Posten kun være relevant for private husstande at kræve momsen retur.



DR hævder selv at få mere end en milliard kroner ind om året i moms. Ifølge eksperternes vil husstandene kunne kræve momsen for de seneste tre år retur.



Det svarer til omkring 1500 kroner per husstand.



/ritzau/