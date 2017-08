Coloplast-direktør kræver mere tid at fordoble sårforretningen

Relateret indhold Artikler

Det er fortsat målet at fordoble sårplejeforretningen for medicoselskabet Coloplast, men det kan komme til at tage et eller to år mere end først planlagt.



Det fortæller Nicolai Buhl Andersen, der er direktør for sårplejeforretningen, på kapitalmarkedsdagen fredag.



Det er særligt den svagere udvikling på "emerging markets", de negative konsekvenser af prisformer i Frankrig og Grækenland samt et lavere momentum i den kinesiske forretning, der er årsagen til, at vækstudsigterne forlænges.



"Summen af de faktorer gør, at for at kunne fordoble forretningen, som vi er fuldt overbeviste om, at vi kan, skal vi bruge 1 til 2 år længere, end det der var tidshorisonten, da vi introducerede det sidste år," siger han til Ritzau Finans.



Coloplast lancerede målet om fordoblingen af forretningen på kapitalmarkedsdagen i juni sidste år. Dengang annoncerede det danske medicoselskab, at det ville løfte markedsandelen fra 7-8 pct. til 10-15 pct. frem mod 2020/2021.



"Det var det slutpunkt, vi arbejdede med. Men i forhold til den tidshorisont skal vi nok bruge et par år mere," siger direktøren.



Coloplasts regnskab for tredje kvartal viste onsdag, at omsætningen i divisionen hud- og sårpleje landede på 510 mio. kr. mod analytikerforventningen om en omsætning på 536 mio. kr., viser estimater indsamlet af Ritzau Estimates.



I tredje kvartal af 2015/16 omsatte hud- og sårplejeforretningen for 506 mio. kr.



