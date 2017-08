Coloplast: Vi får i virkeligheden for lav en pris

Coloplast nyeste tiltag i kampen for at øge væksten fra det nuværende niveau på omtrent 7 pct. op mod de 9 pct., som er øverste barre i selskabets strategiske vækstmål, er at sikre, at selskabets for den fulde værdi ud af sine produkter.



"Vi får i virkeligheden for lav en pris for Convex (stomiprodukt, red.)," siger Lars Rasmussen, adm. direktør i Coloplast, der med mere klinisk dokumentation og økonomiske beregninger, der tydeliggør værdien over for patienter og indkøbere vil sikre en høj pris for selskabets produkter i fremtiden.



"Det skal give os mere vækst og mere lønsomhed," påpeger han.



Coloplast omsætter for over 15 mia. kr. årligt, og henter omkring 75 pct. af det salg i den kroniske forretning, der laver hjælpemidler til stomiopererede og folk med problemer med vandladningen.



"Vi har forsøgt at bygge en model, hvor produkter og innovation spiller en rolle. Vi har øget vores investeringer i det over de seneste år, og vi tror grundlæggende på, at produkter kan gøre en forskel," siger Kristian Villumsen, koncerndirektør med ansvaret for den kroniske forretning i Coloplast.



Hvad skal der til for at accelerere væksten?



"Produkterne og den ambition vi har formuleret på produkterne står vi alene med, og vi ser ikke nogen der matcher os på produkter lige nu. VI ser heller ikke nogen der forsøger at lave, hvad vi har sat os for med at etablere markant klinisk forskel med dokumentation for, hvad produkterne leverer af værdi," siger Kristian Villumsen.



Han siger, at han har respekt for konkurrenterne og deres ambitioner om at etablere patientrettede støtteprogrammer som dem Coloplast har sat i søen, men han regner med, at den kompleksitet og lokale viden, det kræver at søsætte sådanne programmer på globalt niveau vil holde rivalerne i baggrunden for en tid.



"Hvis man skal etablere skala i sådan et program, så skal man investere og det tager tid, og i de fleste markeder, der kommer man efter os," siger Kristian Villumsen.



Han tror ikke, at konkurrenterne kan finde snuptag, der kan vippe Coloplast af førerpinden på hverken stomi eller kontinensområdet, da det kræver årelang opbygning af produktporteføljer og de tilhørende programmer rettet mod forbrugerne, for at sikre, at får man ordentlig fat i markedet og kan vinde markedsandele.



"Vi tager Convatec og Hollister seriøst, og vi holder øje med hvad de laver, men de skal kæmpe for hver eneste millimeter. Det er helt sikkert," siger han.



Kristian Villumsen vurderer, at selv om både Hollister og Convatec på det seneste har oprustet, så er det ikke blevet vanskeligere at skabe vækst. Og han har tillid til, at Coloplast kan bevare forspringet i markedet.



"Ja, det har jeg, for vi har brugt år på det. Vi har investeret i årevis på det. Der er opbygget færdigheder, som vores konkurrenter skal have fundet," siger Kristian Villumsen.