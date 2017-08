Dong vil opføre anlæg til vedligehold af kæmpe havmøllepark

Dong Energy har underskrevet en hensigtserklæring med Zeeland Seaports om opførelse af et drifts- og vedligeholdelsesanlæg (O&M) i Vissingen Buitenhaven i det sydvestlige Holland, der skal servicere havmølleparkerne Borssele 1 og 2.



Det oplyser selskabet i en meddelelse fredag eftermiddag.



Der vil efter planen blive underskrevet en endelig aftale, når et område af havnen er blevet videreudviklet "hen over de kommende måneder."



Borssele 1 og 2-parkerne får en samlet kapacitet på 752 megawatt (MW), når den står færdig.



Det er Siemens Gamesa, der skal levere møllerne til projektet, mens MHI Vestas har indgået en betinget aftale om leverance af møllerne til Borssele 3 og 4-projekterne, der ikke ejes af Dong Energy.



/ritzau/FINANS