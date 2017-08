Relateret indhold Tilføj søgeagent J. Lauritzen Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer J. Lauritzen

Rederiet J. Lauritzen har haft både mod- og medvind på markederne i 2017. Driften målt på EBITDA i andet kvartal viser et underskud på 6 mio. dollar mod et underskud på 12,9 mio. dollar i kvartalet sidste år.



- Forbedringen skyldtes primært styrkelsen af tørlastmarkedet i forhold til de meget svage markedsforhold i andet kvartal 2016, som imidlertid blev delvist modsvaret af svagere indtjening for vore gastankskibe, fremgår det af regnskabet.



- Genskabelse af markedsbalancen i tørlastmarkedet vil, på trods af forbedringer i andet kvartal, tage yderligere nogen tid, siger rederiets administrerende direktør, Mads P. Zacho, og tilføjer, at selskabets "gastankskibe er konkurrencemæssigt negativt påvirket af leveringer af større gastankskibe".



J. Lauritzen venter fortsat, at EBITDA kommer til at ligge i intervallet fra minus 40 til minus 10 mio. dollar for hele året.



- Valuta- og renteudsving samt avance eller tab ved eventuelle salg af aktiver kan påvirke resultatet, skriver rederiet i regnskabet.



/ritzau/FINANS