Mio. kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 FY 2016 Nettoomsætning 222,1 214,6 427,3 430,9 888,1 EBIT før særlige poster -2,1 -15,1 -6,2 -25 -26,3

Mio. kr. Ved Q2 2017 Før Q2 2017 EBIT før særlige poster 0 til minus 20 0 til minus 20 Omsætning 860-890 860-890

Der er fortsat underskud hos mediekoncernen North Media, men selskabet har forbedret resultaterne i år og melder om mere positive fremtidsudsigter næste år i lyset af kvalerne hos konkurrenten Postnord.North Media kommer ud af andet kvartal med et minus på 2,1 mio. kr. på driften før særlige poster, hvilket er en forbedring fra et underskud på 15,1 mio. kr. i samme periode sidste år.Det er primært fremgang i selskabet FK Distribution, som står for at uddele reklamer og ugeaviser, der er baggrunden for de bedre resultater. Det skyldes blandt andet nye kunder, som er skiftet fra Postnord.Derimod er der minus i North Medias avisforretning, der blandt andet tæller lokalaviser i København og flere udgaver af Søndagsavisen, samt forretningsområdet North Media Online, der blandt andet består af Boligportalen og Ofir.dk, og forretningsområdet Bekey, der sælger elektroniske adgangssystemer.Fremtiden kan dog meget vel byde på bedre resultater, da FK Distribution har vundet en række nye aftaler, efter at Postnord oven på sine økonomiske problemer har droppet omdeling af ugeaviser og reklamer på fastlagte ugedage, hvilket træder i kraft i næste år.North Media fastholder forventningerne til 2017 om en omsætning på 860-890 mio. kr. samt et EBIT-resultat mellem 0 kr. og minus 20 mio. kr. Samtidig venter selskabet betydelig fremgang i 2018.Denne prognose blev dog justeret så sent som torsdag. Tidligere ventede North Media et underskud på 5-30 mio. kr. på driften og en omsætning på 865-910 mio. kr.- FK Distribution har indgået nye kundeaftaler og forventer yderligere tilgang af nye kunder i andet halvår. I den forbindelse er FK Distribution i gang med at tilpasse produktionen tilsvarende.- Vi forventer, at disse forhold vil medvirke til en betydelig resultatfremgang i 2018, således at koncernen igen vil have en tilfredsstillende positiv indtjening, siger Kåre Wigh, ordførende koncerndirektør & finansdirektør i North Media, i en kommentar til regnskabet.Tabel for North Medias regnskab for andet kvartal 2017:North Medias forventninger til 2017:/ritzau/FINANS