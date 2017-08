FLS-chefen er tunet til opsving

Relateret indhold Artikler

Efter en historisk hård krise i den globale mineindustri, er FLSmidth klar til at få det fulde udbytte af opgangstiderne, som rykker tættere på.



Det skriver Jyllands-Posten.



Selv om markedet er fundamentalt ændret i forhold til det boom, man senest har oplevet, er selskabet og administrerende direktør, Thomas Schulz, klar til at håndtere et opsving.



"Vi er forberedt. FLSmidths kælenavn er "den gamle tante". Vi er alt andet end en gammel tante. Det indikerer, at vi er langsomme og konservative. Vi er i stedet agile og proaktive," siger Thomas Schulz.



Klaus Kehl, chefanalytiker i Nykredit Markets er også fortrøstningsfuld:



"Når markedet vender, skal FLS vise, at virksomheden kan være med på opsvinget, og det tror jeg, at den kan," siger chefanalytikeren til Jyllands-Posten.



Hen mod 00'erne tilføjede FLSmidth milliarder af kroner til omsætningen, som toppede i 2013 med 25 mia. kr., og flere tusinde nye medarbejdere blev ansat. Ifølge FLSmidth begyndte nedturen i mineindustrien allerede omkring årsskiftet 2011/12, og i 2016 lå omsætningen på 18,2 mia. kr.



Recessionen i mineindustrien er snart ovre, og i løbet af 2018 vil der komme et opsving med følge af flere ordrer, selv om vækstkurven for markedet ikke vil være stejl.



