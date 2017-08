Gap overgår forventningerne og opjusterer

Relateret indhold Tilføj søgeagent Gap Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Gap Aktieordbog

Den amerikanske tøjkæde Gap fremlagde en justeret indtjening per aktie på 58 cent for andet kvartal.



Analytikernes forventninger lød på et resultat af 52 cent per aktie ifølge Bloomberg News' prognosegennemsnit.



Omsætningen løb op i 3,8 mia. dollar, hvilket også var den forventede omsætning.



Gap forudser en justeret indtjening for hele regnskabsåret 2017/2018 på 2,02-2,10 dollar per aktie.



Det er en opjustering af den hidtidige en prognose på 1,95 - 2,05 dollar.



Forud for regnskabet estimerede analytikere en justeret indtjening per aktie på 2,00 dollar i 2017/2018.



Virksomhedens aktien steg 5,5 pct. i eftermarkedet efter på et tidspunkt at være handlet mere end 11 pct. højere.



