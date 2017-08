GN: Bestyrelsesmedlem sælger aktier for 1,5 mio. kr. efter regnskab

Relateret indhold Aktieordbog

Carsten Krogsgaard Thomsen, der er bestyrelsesmedlem i GN Group, har torsdag solgt 7448 aktier i selskabet. Det oplyser GN i en meddelelse til fondsbørsen.



Gennemsnitskursen lyder på 202,15 kr., og handlen har indbragt ham på den gode side 1,5 mio. kr.



Salget er sket efter GN's regnskab for andet kvartal torsdag, der overraskede aktiemarkedet positivt.



GN Group landede en omsætning på 2393 mio. kr. og et driftsresultat (EBITA) på 386 mio. kr., mens analytikerne havde ventet en toplinje på 2359 mio. kr. og et driftsresultat på 378 mio. kr.



GN-aktien steg torsdag 6,3 pct. til 200,70 kr.



/ritzau/FINANS