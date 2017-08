Sydbank: Sonova-lancering af høreapparat er ingen revolution

Verdens største høreapparatproducent, schweiziske Sonova, fortalte torsdag morgen, at selskabet er parat med sin nye trådløse produktplatform - kaldet Sword.



Den nye trådløse chip fra schweizerne giver - som selskabet allerede tidligere har afsløret - mulighed for direkte streaming fra alle typer bluetooth-telefoner til brugernes høreapparat.



Det giver umiddelbart Sonova en konkurrencefordel i forhold til de øvrige spillere på markedet, herunder danske GN Hearing og William Demant Holding, hvis trådløse produkter er lavet til streaming uden mellemled til Apples iPhones.



Sådan lyder det fra Sydbank, som dog ikke ser lanceringen som nogen revolution af markedet.



"De høreapparatbrugere med Android-telefoner, der er, kan så springe på Sonovas løsning nu, men det er nok primært nogle kunder, som GN eller William Demant alligevel ikke har haft i forvejen. Så det udvider snarere markedet, end det stjæler kunder og markedsandele fra de andre," siger Morten Imsgard, der er senioranalytiker hos Sydbank, til Ritzau Finans.



"Sonova kommer ikke med en revolution, mens snarere med en evolution af en teknik, der efterhånden er en standard i markedet," fortsætter han.





Reaktion på hård konkurrence



Gennem det seneste par år er konkurrencen om at komme først i det teknologiske kapløb blevet intensiveret heftigt, fordi selskaberne leder efter et godt salgsargument, man kan skille sig ud med.



Det var lidt det samme, der gjorde sig gældende for GN Hearing, da det danske selskab i efteråret 2013 præsenterede verdens første Made for iPhone-høreapparat, Resound Linx.



Siden har det danske selskab, der allerede gik over til trådløs kommunikation på 2,4 GHz i sine produkter ved lanceringen af Resound Alera i 2010, arbejdet videre med samme teknologi. Gennem de seneste to år har de øvrige globale selskaber så også kastet sig ind i konkurrencen om trådløse tilbud til brugerne.



"Produktet er det, som Sonova har snakket om længe. Problemet for Sonova har været, at de er kommet for sent ind i det trådløse teknologikapløb, som GN startede for den del år siden. Da GN lancerede 2,4 GHz, var det også en reaktion på, at de havde misset nogle teknologispring tidligere," siger Morten Imsgard.



"Sonova har også tænkt, at det har været nødt til at komme med noget nyt til markedet for at komme ind i den teknologibane, der er så vigtig i høreapparatmarkedet, igen," fortsætter senioranalytikeren.





Godt salgsargument



Under alle omstændigheder er der tale om endnu et nyt element med lanceringen fra Sonova, og selv om det ikke vil revolutionere markedet, giver det nogle flere gode salgsargumenter i kampen om kunderne.



"Sonova bringer nok den mest elegante løsning til markedet. Marketingmæssigt er det et kæmpe scoop, fordi ingen af de andre kan sige, at det er ligegyldigt, hvilken telefon brugerne har," siger Morten Imsgard.



"Men jeg tror mere, at det er isoleret positivt for Sonova, end det er negativt for de andre. På Android har løsningerne ikke været lige så gode som på iPhone," siger han.



/ritzau/FINANS