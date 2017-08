Entreprenørgigant med sorte tal på bundlinjen

Opdateret 16:21 Den danske entreprenørvirksomhed MT Højgaard kom torsdag med regnskab for andet kvartal.



MT Højgaard-koncernen fastholder forventningerne til 2017 om en omsætning på 7,2 mia. kr. og et driftsresultatet på 150-200 mio. kr. før særlige poster.



På ordresiden er der i kvartalet kommet ordre ind for 1,8 mia. kr. Det har været medvirkende til, at omsætningen i første halvår er steget til 3,6 mia. kr, hvilket svarer til en stigning på 17 pct. i forhold til året før.



På resultatsiden fremviser virksomheden et overskud på 16 mio. kr. Det er en forbedring i forhold til første halvår 2016, hvor virksomheden kom ud med et minus på 4 mio. kr.



Entreprenørvirksomheden var tidligere på måneden i vælten, da sagen om fejlkonstruktioner på den skotske havvindemøllepark Robin Rigg. Sagen kostede MT Højgaard 195 mio. kr plus sagsomkostningerne. Sagsomkostningerne påvirker særlige poster i regnskabet, som viser et minus på 25 mio. kr.



MT Højgaard er ejet af børsnoterede Højgaard Holding og Monberg & Thorsen, der sidder på henholdsvis 54 pct. og 46 pct. af aktiekapitalen.