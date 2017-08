Britisk sparefinte kan koste Toblerone dyrt

Da Storbritannien stemte sig ud af EU faldt pundet markant. Det var en bet for de selskaber, der laver sine produkter uden for Storbritannien og pludseligt fik markant færre penge ind for sine produkter.



Flere af verdens største selskaber, deriblandt producenten af chokoladebarren Toblerone, fandt på kreative løsninger.



Mondelez, der laver Toblerone besluttede sig for at putte mindre chokolade i hver bar.



Den karakteristiske schweiziske chokoladebar fik simpelthen længere mellem de trekantede bjergtoppe af chokolade, der er bundet sammen med et lag i bunden.



Det sendte vægten ned fra 170 til 150 gram, mens størrelsen på pakken var den samme.



Dermed kunne prisen i pund fastholdes og det samme kunne Mondelez' overskud.



Men tricket kan nu give bagslag. For ved at ændre formen har Toblerone og Mondelez åbnet op for kopiprodukter.



Den første står allerede på spring. Det skriver avisen The Guardian.



Lavpriskæden Poundland har nemlig lanceret barren "Twin Peaks". Den ligner Toblerone til forveksling, men toppen af chokoladetrekanterne er del i to.



Toblerone var et af Poundlands mest solgte produkter med 11 millioner styk solgt i 2016. Men den nye form irriterer kunderne, og derfor vil Poundland have sin egen.



Mondelez har bragt produktet for retten, fordi selskabet mener, at "Twin Peaks" er et brud på Toblerones patent.



Poundland hævder dog i sit forsvar, at Toblerones form ikke længere er unik, fordi der er kommet en ny version. Og at det originale patent er blevet "uigenkaldeligt forladt" af Toblerone.



"Et varemærke er noget, der adskiller dine produkter og services fra andres. Jo mere konsekvent du bruger dit varemærke, jo stærkere er dine rettigheder."



"Der er et argument i, at Toblerone har svækket sine rettigheder ved at ændre formen på sine barrer," siger Sally Britton, patent- og varemærkeadvokat ved selskabet Mischon de Reya, til The Guardian.



/ritzau/