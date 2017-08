Byggekoncern buldrer frem: Bundlinjen vokser 50 pct

Efter flere års stilstand tager entreprenørkoncernen Hoffmann et kraftigt skridt fremad med vækst i både omsætning og indtjening.



Den norskejede byggekoncern har øget omsætningen i første halvår 2017 til 800 mio. kr. fra 585 mio. kr. samme halvår 2016. Resultatet steg fra 29,3 mio. kr. til 45,1 mio. i samme periode.



Overskudsgraden er steget fra 5,0 til 5,6 pct.



Ifølge adm. direktør Torben Bjørk Nielsen har der været en betydelig organisk vækst i perioden, svarende til ca. 150 mio. kr. i omsætning.



Den resterende omsætningsfremgang kommer fra tilkøbet af en jysk vvs-forretning samt salg af boliger.



"Hoffmann bliver belønnet for at have taget dygtige medarbejdere ind igennem de seneste syv år. De har formået at følge og bakke op om vores virksomhedskultur," siger Torben Bjørk.



Desuden peger han på, at Hoffmanns aversion mod licitationsmarkedets hårde prispres bærer frugt, og denne strategi går hånd i hånd med ønsket om at komme tættere på kunderne og længere frem i rådgivningen i byggeprojekternes tidlige faser.



"Jeg er stolt af den omsætningsvækst, vi har fået inden for erhvervsbyggeriet. Vi har øget vores

markedsandele inden for dette segment, siger Torben Bjørk.



Han forventer stor fremtidig vækst i størrelsesordenen 8 pct. årligt frem mod 2020, hvor målet er en omsætning på 2 mia. kr., der hovedsageligt skal tilvejebringes ved organisk vækst.



Målet må dog ikke opnås på bekostning af indtjeningen, hvor der er et minimumskrav fra ejerselskabet Veidekke på 5,0 pct.



De store drivere i omsætningen i første halvår er for Jyllands vedkommende Linaks nye administrations‐ og produktionsbygning på 14.700 kvm, nyt campus til IBA Erhvervsakademi for Kolding Kommune på 9.500 kvm, samt opførelse af bygning til forskning og behandling af kræft med partikelbaseret strålebehandling på 9.800 kvm for Dansk Center for Partikelterapi (DCPT).



På Sjælland er det Hjørnet for Tivoli på 8.000 kvm med bla. luksusværelser på Nimb Hotel samt Food Court.



For Ejendomsselskabet Katarina opføres nyt hotel på 238 værelser til CitizenM, 14.640 kvm for Carlsberg Byen for Brøchner Hotel samt butik, restaurant og wellness og boligrenoveringen af 300 boliger på Vildtbanegaard der udgør en stor del af omsætningen.