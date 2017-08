Mio. kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 FY 2016 Nettoomsætning 4122 3373 7706 6148 14.369,1 EBITDA 357 319 642 575 1472 Resultat af primær drift (EBIT) 238 215 417 372 1038,5 Periodens resultat 201 193 323 309 1338,8

Mio. kr. Ved Q2 2017 Før Q2 2017 Omsætning 16.700 16.400 EBIT 1065-1135 1065-1135

En markant fremgang i salget af fiskefoder har været med til at øge indtjeningen hos Schouw & Co. i første halvdel af 2017, hvor opkøb af flere virksomheder ligeledes trækker op.Konglomeratet, der ejer en række forskellige virksomheder med fiskefoderproducenten Biomar som den klart største, kommer ud af første halvår med et driftsoverskud, EBIT, på 417 mio. kr., hvilket er en stigning fra 372 mio. kr. i samme periode året før.I virksomheden Biomar blev de afsatte mængder øget med 28 pct. i årets første seks måneder, og selskabet fremhæver gode markeder i Norge og Skotland, mens det chilenske marked, der er en stor fiskeopdrætsnation, har vist normalisering efter et hårdt 2016."Størst fremgang var der på lakseområdet, hvor Biomar har øget markedsandelen, selv om der her er hård konkurrence," skriver selskabet.Schouws samlede omsætning steg i første halvår til 7706 mio. kr. fra 6148 mio. kr., og ud over fremgangen i Biomar nævner selskabet også opkøbene af elektronikvirksomheden GPV og industrivirksomheden Borg Automotive."Der er fortsat positivt momentum på de fleste af vores virksomheders markeder med god efterspørgsel og ordreindgang. Det betyder dog ikke, at den hårde konkurrence er aftaget, og overalt skal der kæmpes hårdt for at sikre både volumen og markedsandele," siger topchef Jens Bjørn Sørensen i en kommentar til regnskabet.Schouw fastholder forventningerne til årets indtjening i forbindelse med regnskabet og ser dermed fortsat et driftsoverskud, EBIT, på 1065-1135 mio. kr.Forventningerne til omsætningen er til gengæld hævet til 16,7 mia. kr. fra 16,4 mia. kr.Tabel for Schouw & Co.s' regnskab for andet kvartal 2017:Schouw & Co.s' forventninger til 2017:/ritzau/FINANS