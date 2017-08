Medvind i Nordsøen opvejer skvulp i engelsk kanal for DFDS

Rederi- og transportkoncernen DFDS havde fremgang i årets andet kvartal. Det selv om rederiet stadig er udfordret i Den Engelske Kanal blandt andet på grund af lavere kurs på britiske pund.



Fremgangen hænger især sammen med, at de andre af selskabets ruter har vist godt momentum. Det fortæller Niels Smedegaard, der er administrerende direktør hos DFDS, til Ritzau Finans.



Selskabet øgede omsætningen i andet kvartal med tre procent til 3,7 milliarder kroner. Driftsoverskuddet steg seks procent sammenlignet med sidste år til 738 millioner kroner.



- Det er primært Nordsøen, der driver væksten. Vi har seks procent flere fragtmængder på Nordsøen, siger topchefen til Ritzau Finans.



- Der var nok nogle, som tænkte, at England ville være gået i stå, da Kanalen udvikler sig fladt, brexit sætter ind og så videre. Men det passer altså ikke på de andre af vores ruter, som rammer England. Der har vi vækst, og den fortsætter, tilføjer han.



Storbritannien er det vigtigste marked for den danske transport- og rederikoncern DFDS, der blev grundlagt i 1866 som DFDS - Det Forenede Dampskibsselskab.



DFDS transporterer gods både til lands og til vands, ligesom rederiet har en række passagerfærger rundt om i Europa. Blandt andet Oslo-båden, der sejler mellem København og Oslo.



I forhold til fremtidsudsigterne for Den Engelske Kanal nævner DFDS-topchefen, at det stærkt svækkede pund kan fortsætte med at dæmpe transporten af engelske passagerer ind til resten af kontinentet.



- Derfor vil vi nok se, at passagermarkedet på Kanalen vil være udfordret, så længe pundet er så svagt - eller i hvert fald indtil man får blandt andet franskmænd og hollændere til at tage til England, fordi de synes, det er billigt, siger Niels Smedegaard.



DFDS fik et resultat før skat i andet kvartal på 495 millioner kroner mod 443 millioner kroner i samme periode i 2016. Det er en stigning på 11,6 procent.



/ritzau/