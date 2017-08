SAS aflyser 15 langdistanceflyvninger på 10 dage

Over de sidste 10 dage har SAS aflyst 15 interkontinentale flyvninger, svarende til at hvert 15. langdistancefly ikke fuldfører sin rute.



Det skriver branchemediet Check-in.dk.



- Det er selvfølgelig beklageligt, hvis der er forstyrrelser i trafikken, og vi gør vores bedste for at hjælpe vores passagerer i den situation, siger kommunikationsmedarbejder Randi Baasch fra SAS i Danmark til Check-in.dk.



Tre af aflysningerne er sket som følge af tekniske problemer, hvor flyet efter afrejse har måtte vende tilbage til afrejselufthavnen.



Det skete senest tirsdag aften, hvor et Airbus A340-300 fly til Shanghai måtte vende om efter 70 minutter og returnere til København efter en overophedet motor.



Ifølge Check-in.dk har aflysningerne betydet, at op imod 3500 passagerer er blevet ombooket til andre afgange med SAS eller andre flyselskaber i Star Alliance-netværket.



/ritzau/FINANS