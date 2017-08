ISS misser 212 mio. kr. og indskrænker målet for året

ISS vælger efter et kvartal med en noget skuffende indtjening at indskrænke målsætningen om organisk omsætningsvækst på mellem 1,5-3,5 pct. til 1,5-2,5 pct.



Forventningerne til margin på 5,8 pct. er uændret.



Nettoindtjeningen faldt i kvartalet fra 1.155 mio. kr. i sidste kvartal til 1.056 mio. kr. i dette kvartal. Dette resutat er negativt påvirket af et tab på 212 mio. der hidrører fra en genvurdering af et virksomhedssalg i Nordeuropa.



Opdateres