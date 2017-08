ISS og Barclays forlænger aftale til 2022

Relateret indhold Artikler

Danske ISS forlænger sin kontrakt med den britiske storbank Barclays om ejendomsservices i 1.600 lokaliteter i 35 lande til 2022.



Det skriver ISS i en pressemeddelelse.



- Vi er stolte og beærede over den tillid, Barclays har vist os. Barclays er en meget speciel kunde for ISS. Alle involverede i kontraktforlængelsen fra ISS' side vil være dybt engageret i at bygge videre på vores gode forhold og udvikle samarbejdet yderligere for fortsat at overgå Barclays forventninger, siger ISS-topchef Jeff Gravenhorst i pressemeddelelsen.



/ritzau/FINANS