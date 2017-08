Relateret indhold Carlsberg B -16,00 -2,31% Læs mere Kurser er ca. 15 min forsinkede Aktieordbog

Carlsberg-aktien falder onsdag ved 11-tiden 3,2 pct. til 671 kr. på C20 Cap-indekset, efter at bryggerikoncernen onsdag morgen kom med regnskab for første halvår 2017, som bød på en højere indtjening end forventet.



Ifølge Martin Munk, der er senioraktierådgiver i Jyske Bank, var regnskabet ikke "så dårligt", men han peger på, at investorerne savner mere toplinje.



"Vi synes egentlig ikke, at regnskabet var så dårligt. Der er godt nok en skuffelse på toplinjen, men mange af de ting, som Carlsberg-ledelsen arbejder med, falder egentlig fornuftigt ud."



"Der er en bedre marginal, og omkostningerne ser også ud til at gå den rigtige retning og være under kontrol. Men investorerne må savne noget mere toplinje, og det er også der, vi ser skuffelsen i regnskabet," siger Martin Munk.



Finanshuset Investec er ifølge Reuters skuffede over, at bryggerikoncernen ikke opjusterer sine forventninger, og det synspunkt deler Jefferies, som kalder forventningerne "konservative".



Carlsbegr, der er verdens tredjestørste bryggeri, nåede samlet en koncernomsætning på 31,8 mia. kr. i første halvår mod ventet 32,4 mia. kr. ifølge estimater fra Ritzau Estimates, mens driftsoverskuddet (EBIT) før særlige poster var 4125 mio. kr. mod forventede 3921 mio. kr.



Carlsberg begynder at mærke effekterne af sit nuværende spareprogram hurtigere end ventet, men kunderne købte dyrere øl end ventet, og derfor overraskede indtjeningen i samtlige regioner i regnskabet for første halvår, selv om omsætningen var lavere end forventet i Asien og Østeuropa.



