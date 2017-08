ALK-boss: Lancering af husstøvmidetablet kan blive rykket frem i USA

Relateret indhold ALK-Abelló +1,50 +0,15% Læs mere Kurser er ca. 15 min forsinkede

ALK overvejer at rykke den amerikanske lancering af selskabets tabletvaccine mod husstøvmideallergi frem til 2017 fra 2018.



Planen er dog helt afhængig af de amerikanske myndigheder, der stadig ikke har fået overført markedsføringsgodkendelsen til tabletterne til ALK fra den tidligere partner Merck.



"Det handler egentlig bare om retten til at få lov at bruge ALK-navnet i markedsføringen. Vi sælger nu i Mercks navn, og kan ikke selv lave rabatkuponer eller kampagner, for vi mangler den formelle godkendelse."



"Men kommer den formelle godkendelse meget snart, vil vi se på, hvad vi kan accelerere. Kommer den først i november eller december, så skal vi bruge de første par måneder på at komme i gang, og så bliver det næppe fremrykket, så vi går og håber på, at få det på plads inden for de næste tre til fire uger," siger administrerende direktør i ALK Carsten Hellmann til Ritzau Finans.



Afhængig af overførslen af markedsføringsgodkendelserne vil ALK desuden forsøge at få accelereret kliniske studier, der skal skabe den nødvendige dokumentation til de amerikanske myndigheder for, at allergitabletterne reducerer risikoen for, at allergikerne udvikler astma.



Med lanceringen af Odactra vil ALK's tabletprogram tælle i alt tre tabletter på det amerikanske marked. I forvejen markedsføres én tablet mod græsallergi, Grastek, og en anden mod allergi over for bynkeambrosie, kaldet Ragwitek.



På grund af forsinkelsen hos FDA har det dog været så som så med salget i andet kvartal, vurderer Carsten Hellmann.



Omsætningen af de to tabletter landede godt nok på 27 mio. kr. i andet kvartal mod 10 mio. kr. året før, men her fik ALK kun royalties af salget fra Merck.



ALK's samledes salg i USA steg med 30 pct. til 166 mio. kr. i andet kvartal.



/ritzau/FINANS