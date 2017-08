Mærsk-analytiker: "Det er et fantastisk resultat Søren Skou leverer"

Blandt investorer og iagttagere er der én ting, der vækker opmærksomhed i A.P. Møller-Mærsks halvårsregnskab: Maersk Lines væsentligt forbedrede resultatet.



"Det er virkelig en bemærkelsesværdig forbedring man kan se i Maersk Line. Det er gået væsentligt hurtigere end markedet havde regnet med," siger Henrik Anker Olesen, adm. dir. i analysehuset Transformation Partner og selv tidligere Mærsk-mand.



"De gennemsnitlige fragtrater blev forbedret med 22 pct. i forhold tli sidste år og det får de frie pengestrømme fra driften i Maersk Line til at vise en forbedring på 49 pct. Der er tale om en forbedring både i markedet, men så sandelig også i Maersk Line selv," lyder det fra Henrik Anker Olesen.



Mærsk peger selv på, at udbud og efterspørgsel er ved at ændre sig i en favorabel retning efter flere år med overudbud af containerkapacitet.



Maersk Line forbedrede sin afkast på investeret kapital, også kaldet ROIC, med gode 9 pct. Fra minus 3 pct. ved halvårsregnskabet 2016 til plus 6,7 i det nuværende halvårsregnskab.



"Det kan godt være, at Mærsk taber på cyber-angrebet. Men i det store regnkskab er det ligegyldigt. Det er igen Maersk Line, der trækker og det er definerer Mærsk," lyder det fra Henrik Anker Olesen.