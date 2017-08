Sydbank: Mærsk-regnskab bedre end ventet

Mærsks netop offentliggjorte regnskab fo andet kvartal viser et tab på i alt 264 mio. dollar (1,67 mia. kr.), hvilket skyldes nedskrivninger i Maersk Tankers og APM Terminals på hhv. 464 mio. dollar og 250 mio. dollar.



Senioranalytiker i Sydbank, Morten Imsgard, havde ikke ventet nedskrivningerne i Maersk Terminals, og ser det som et udtryk for, at nogle af Mærsks havne har udfordringer med forretningen:



"Det er et svært marked at operere i for øjeblikket - både drevet af, at nogle havne ligger steder, hvor der stadig ikke er ret meget økonomisk vækst, og så drevet af konsolidering i Maersk Line."



Mens konsolideringen i Maersk Line Industry er en fordel for Line-delen går det ud over indtjeningen i Terminals:



"Man får færre rederier, man kan servicere, og dermed får man også nogle stærke modparter i forhandlingerne."



Maersk Line omsatte for 6,1 mia. kr. og havde en driftsindtjening (ebitda) på 859 mio. dollar. Dermed steg omsætningen i Maersk Line med 1 mia. dollar målt på år til år-basis i andet kvartal. Resultatet var 490 mio. dollar højere end i samme kvartal sidste år. Det skyldes især de favorable fragtrater:



"Det er positivt, at Maersk Line nu får glæde af de stigende fragtrater i markedet, som for alvor er med til at løfte deres indtjeningsevne," siger analytiker Morten Imsgard.



Fragtraterne har været stabile i andet kvartal og der er ikke noget, der peger på, at de vil falde de kommende måneder, især grundet det forestående julesalg:



"Der er en klar bedring af det underliggende marked for Maersk Line, og det er rigtig positivt. Det er også det, der er med til at understøtte, at de kan levere store indtjeningsfremgang - også på trods af, at de nu får en ret stor regning af det hackerangreb, de har været ramt af."



Mærsk estimerer i sit regnskab, at hackerangrebet, der lammede selskabets bookingsystem og havneterminaler i juni, vil komme til at koste 200-300 mio. dollar. Dette vil dog først mærkes på indtjeningen for tredje kvartal.



Overordset set er regnskabet en smule bedre, end Morten Imsgard havde regnet med - især drevet af Maersk Line og Maersk Oil.