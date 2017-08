Vestas bekræfter kæmpeordre i Mexico

Vestas bekræfter en ordre på 424 megawatt (MW) i Mexico. Ordren, der har været meldt ud som betinget, blev bekræftet af Vestas i en fondsbørsmeddelelse tirsdag aften.Ordren lyder på 123 V136-møller med en kapacitet på 3,45 MW.Kunden er Zuma Energia, og møllerne skal leveres til projektet Reynosa III i Tamaulipas i Mexico. Med ordren følger en 15-årig AOM 5000-serviceaftale, skriver Vestas. "Tamaulipas har en ledende position i landet inden for vindenergi, og vi er stolte af at være en del af det ved at installere Reynosa. Vingerne til V136-projekterne i Latinamerika vil blive produceret i Mexico, hvilket understreger vores langsigtede lokaliseringsstrategi i Mexico og Vestas' stærke forpligtelse til at støtte Mexicos mål om 35 pct. ren energi i 2024," siger Angélica Ruiz Celis, der er Managing Director for Vestas i Mexico og det nordlige Latinamerika.Leveringen ventes at blive sat i gang i slutningen af 2017, mens den endelige idriftsættelse ventes i 2018. Med ordren har Vestas vindmøller svarende til mere end 1500 megawatt installeret eller under opførsel i Mexico./ritzau/FINANS