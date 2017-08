Tivolis resultater lider under kold og våd sommer

Relateret indhold Tilføj søgeagent Tivoli Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer Tivoli

Det dårlige sommervejr har påvirket resultaterne negativt hos Tivoli, da færre gæster har besøgt forlystelsesparken i det indre København. Særligt en våd juni, hvor det regnede 50 pct. mere end i 2016, bliver angivet som et negativt forhold.



Men mens antallet af gæster har været faldende, har de besøgende til gengæld brugt flere penge i gennemsnit, og det trækker i den anden retning.



Omsætningen var derfor nogenlunde ændret på 244,9 mio. kr. mod 246,6 mio. kr. i andet kvartal 2016.



Tivoli kommer ud af perioden april, maj og juni med et overskud før skat på 23,2 mio. kr., hvilket er et fald fra 24,1 mio. kr. i andet kvartal sidste år.



"Vi finder resultatet tilfredsstillende set i lyset af de færre åbningsdage samt de dårlige vejrmæssige forhold, som særligt i juni havde en negativ effekt på aktiviteten i Haven," siger finansdirektør Andreas Morthorst i en kommentar til regnskabet.



Tivoli fastholder forventningerne til 2017 om en lidt lavere omsætning end i 2016, hvor toplinjen lød på 945,2 mio. kr.



Derudover regner forlystelsesparken fortsat med et overskud før skat i niveauet 80-90 mio. kr.



Ritzau/finans