Mærsk: Så meget kostede hackerangreb

200-300 mio. - så meget forventer Mærsk, at hackerangrebet fra juni vil koste. Det melder selskabet i regnskabet for andet kvartal, der netop er blevet offentliggjort.Mærsk oplyser, at hackerangrebet ikke har indflydelse på andet kvartal, mens det i stedet vil påvirke tredje kvartal, da angrebet primært har bevirket tabt indtjening i juli måned.Transport- og logistikdivisionen fastholder en forventning til profit på over 1 mia. dollar på trods af hackerangrebet i juni. Angrebet voldte størst skade i Maersk Line. Selskabet oplyser, at de ikke har mistet data til tredjepartsaktører.Damco oplevede et tab på 8 mio. dollar og negativ afkast på investering (ROIC) på 6,3 %. Resultatet var negativt påvirket af hackerangrebet.Mærsk blev d. 27. juni ramt af hackerangrebet Petya, der satte logistikdivisionens bookingsystemer ud af kraft og bremsede aktiviteten i størstedelen af selskabets havneterminaler. Problemerne fortsatte i omkring ti dage.De hackede IT-systemer blev inficeret af en virus, der krypterer al data på computerens harddisk. Hackerne krævede en løsesum på 300 dollar for at få låst indholdet op - der var altså tale om en såkaldt ransomware. Ud over Mærsk, blev virksomheder over hele verden ramt, især i Rusland og Ukraine. Bl.a. blev den russiske statsejede oliegigant Rosneft ramt, samt lufthavnen i Kiev.Senioranalytiker i Sydbank Morten Imsgaard ser hackerregningen på 200-300 mio. dollar som udtryk for, at Mærsk har været villig til at kompensere sine kunder:"Det er den langsigtede og rigtige strategi, for man kunne have tabt markedsandele på det her. "Morten Imsgaard vurderer, at Maersk overordnet håndterede hackerangrebet efter bogen:"Set udefra har de gjort det så godt, de kan. Som logistikselskab er man meget sårbar. Læringen er nok også her, at regningen kan blive meget høj."Artiklen opdateres.