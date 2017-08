Air Berlin går i betalingsstandsning

Relateret indhold Artikler

Opdateret 14:00 - Lavprisflyselskabet Air Berlin har søgt om betalingsstandsning, efter at selskabets hovedaktionær, Etihad Airways, har trukket sin økonomiske støtte.



Det skriver Bloomberg News.



Driften fortsætter dog, da den tyske regering har stillet en kredit på 150 mio. euro til rådighed. Der forhandles samtidig med blandt andet Lufthansa om en eventuel overtagelse af flyene.



Flyselskabet skriver i en pressemeddelelse, at det ikke vil søge om konkursbeskyttelse for sine selskaber Niki Luftfahrt og Leisure Cargo.



Air Berlin har efter flere år med tab forsøgt at omstrukturere blandt andet ved at lease dele af sin flåde til Lufthansa og forsøge at fusionere Niki Luftfahrt med TUI AG's tyske flyflåde, men det er ikke lykkedes.



/ritzau/