Mærsk-optakt: Nu skal Line leve op til løfterne

Mio. dollar Q2 17(e) Q2 16 FY 17(e) FY 16 Omsætning 9607 8861 37.052 35.464 - Transport & Logistics-division 7981 6906 31.440 28.040 -- Maersk Line 6082 5061 24.077 20.715 -- APM Terminals 1075 1064 4238 4176 - Energy-division 1922 2172 6695 8368 -- Maersk Oil 1242 1278 4093 4808 -- Maersk Drilling 367 566 1382 2297 EBITDA 2071 1779 7270 6767 - Transport & Logistics-division 1034 596 4314 2494 -- Maersk Line 784 365 3336 1525 -- APM Terminals 189 187 758 764 - Energy-division 929 1177 3265 4293 -- Maersk Oil 723 755 2426 2600 -- Maersk Drilling 163 330 607 1390 EBIT* 903 656 3221 -226 Resultat før skat* 778 502 2735 -843 Nettores. før minoriteter* 481 118 1878 -1897

Der har været mange lyspunkter i udsigterne for Mærsks store containerrederi, Maersk Line, og de har i nyhedsstrømmen overskygget den store forstyrrelse fra hackerangrebet i juni. Ved onsdagens halvårsregnskab fra konglomeratet er det derfor i fokus, om selskabet nu også leverer den forventede fremgang.Mærsk-aktierne er steget 14 pct. siden starten af maj og mere end 40 pct. på et år, i takt med at containerbranchen viser klare tegn på, at der flyder flere og flere dollars ind i rederiernes slunkne pengekasser. Både trafiktal, rateindeks og regnskaber fra Maersk Lines rivaler og kunder peger på en mere lukrativ tilværelse for rederiet.Eksempelvis var der ifølge analysehuset Drewry en trafikvækst på 6,6 pct. i en række store containerhavne i første halvår, hvilket langt overgår den flade udvikling i 2015 og 2016. Og i sidste uges regnskab fra OOCL forlød det, at der for første gang siden finanskrisen ikke er problemer med stigende overkapacitet af skibe.- Efterspørgsel på containerfragt har tydeligvis substans og kommer på et belejligt tidspunkt for rederierne, der tager imod nye, store skibe, skriver Drewry.BEDRE I LINE, DÅRLIGERE FOR OLIENAktieanalytikerne har taget notits af de mange signaler og hævet deres forventninger til Maersk Line. Således er der nu udsigt til, at rederiet leverer over 1 mia. dollar i overskud i 2017 ifølge de seneste estimater fra Ritzau Estimates, hvoraf andet kvartal ventes at give et plus på 215 mio. dollar, efter at der var underskud i første kvartal.Mærsk-chef Søren Skou har selv lovet en forbedring på mindst 1 mia. dollar i Maersk Line ud fra et tab på knap 400 mio. dollar sidste år, så det løfte regner analytikerne tilsyneladende nu for konservativt - hvor de ellers tidligere i år kun lige nøjagtig var på linje med det.De hævede estimater bygger på en tro på langt bedre rater og en stigende markedsandel til de lyseblå skibe. De faktorer vil mere end opveje det knas, der har været fra hackerangrebet, der ellers i flere uger lammede dele af rederiet, som måtte lukke for nye bestillinger fra kunderne og finde analoge løsninger på det digitale nedbrud.Ser man mod Mærsk-gruppens andre forretningsben, er der til gengæld ikke så lyse takter. Samlet set er markedets bud på driftsindtjeningen i hele koncernen i 2017 sænket 3 pct. til 7,3 mia. dollar ifølge Ritzau Estimates. Det er især Maersk Oil, der lider under en faldende oliepris, men også de olieafhængige divisioner Maersk Supply Service og Maersk Tankers er under større pres.Tabel over analytikernes forventninger til A.P. Møller-Mærsks regnskab for andet kvartal af 2017:(e) = medianestimater indsamlet af Ritzau Estimates fra op til 11 analytikere. Tallene er opgjort eksklusive købet af Hamburg Süd. Af de 11 analytikere har ni oplyst deres anbefaling af aktien, og fem har en købsanbefaling, tre har anbefalingen "neutral", mens en enkelt anbefaler "sælg/reducér".* = I fjerde kvartal af 2016 var der særlige nedskrivninger på 2,8 mia. dollar, primært i Maersk Drilling og Maersk Supply Service, der påvirkede resultatet.Regnskabet ventes offentliggjort onsdag den 16. august klokken 8.00./ritzau/FINANS