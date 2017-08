Auktionshuset Lauritz skruer ned for forventningerne

Relateret indhold Artikler

Auktionshuset Lauritz varsler nu et muligt fald i omsætningen for 2017, efter at man tidligere har stillet aktionærerne en øget omsætning i udsigt.



Det sker i forbindelse med selskabets halvårsregnskab, der er offentliggjort tirsdag.



Det viser, at omsætning for årets første seks måneder i år er faldet fra 105 millioner kroner i samme periode sidste år til 103 millioner kroner.



En af årsagerne er, at man har skilt sig af med auktionshuset i Herlev, som er solgt fra til en partner.



På trods af omsætningsfaldet er der fremgang i driftsresultatet, ikke mindst i kraft af en spareplan, der blev sat i gang i januar.



Alligevel ender resultatet efter skat med i andet kvartal med et beskedent plus på 5,1 millioner kroner.



Investorernes reaktion på regnskabet har været negativ. Aktien handles på fondsbørsen i Stockholm til en pris af 6 svenske kroner, svarende til et fald på 10 procent.



/ritzau/