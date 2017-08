Relateret indhold Artikler

Det amerikanske rigselskab Transocean køber norske Songa Offshore for 47,50 norske kroner per aktie.



Songa offshore lukkede mandag i 34 norske kr., og der betales således en præmie på knap 40 pct. Det giver en samlet købspris på godt 6,2 mia. norske kr. (4,9 mia. kr.).



Købstilbuddet støttes af omkring 76,6 pct. af aktionærerne og anbefales af bestyrelsen i Songa Offshore.



Købet ventes at generere årlige synergier på 40 mio. dollar og vil styrke Transoceans position som førende inden for boring i områder med vanskelige vejrforhold og på ultra dybt vand, oplyser Transocean.



/ritzau/FINANS