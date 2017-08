Novo Nordisk har knækket vækstkoden i Kina

Relateret indhold Artikler

Novo Nordisk har, med sin Kina-direktør, Camilla Sylvest, i spidsen, gennem en ændret marketingstrategi fået vendt udviklingen i sin udfordrede kinesiske forretning. Det skriver Berlingske Business.



Ifølge Camilla Sylvest har selskabet formået at vende forretningen ved at specialisere markedsføringen til de forskellige byer i Kina, så de promoverer forbrugernes foretrukne produkter, i stedet for at have en standardiseret markedsføring overalt i landet.



- Vi har lavet grundlæggende om på den måde, vi markedsfører vores produkter på. Det, vi gør nu, er, at vi tilbyder lige præcis den type insulin, som den enkelte by i Kina foretrækker at bruge. Det betyder, at vi meget målrettet promoverer og informerer om bestemte typer insulin til bestemte byer, siger Camilla Sylvest til Berlingske Business.



Kovendingen har været nødvendig, da det kinesiske marked er meget forskelligt, og behovene hos forbrugerne skifter i de mange provinser og byer. Ifølge Camilla Sylvest, har selskabet forbedret sin andel af væksten fra omkring 20 pct. til over 50 pct., siden 2015.



Novo Nordisk meddelte tirsdag morgen i øvrigt, at Camilla Sylvest, er udnævnt til koncerndirektør med ansvar for Commercial Strategy & Corporate Affairs.



/ritzau/FINANS