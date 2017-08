Ny Facebook-feature vil gøre det lettere at handle lokalt for mio af mennesker

Relateret indhold Tilføj søgeagent Facebook Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Facebook

Om det er forældre, der leder efter børnetøj eller en samler, der søger særlige objekter, som ikke findes i faste forretninger, kan varerne måske blive lidt nemmere at få fingrene i.



Med en ny feature vil Facebook gøre det lettere for mediets brugere at opdage, købe og sælge varer lokalt. Det oplyser firmaet i en pressemeddelelse.



Tidligere blev det sociale medie primært brugt til at oprette forbindelser på tværs af brugere, men i løbet af de seneste år er flere begyndt at bruge det som markedsplads.



Ifølge Facebook klikker 450 mio. brugere sig ind på grupper, hvor man kan handle, hver eneste måned.



Men for at gøre det lettere, gør firmaet det til en del af mediet. Det bliver synligt ved et ikon, som henviser til en side med billeder af de ting, der er til salg i det nærliggende område.



Falder man over noget, der vækker særlig interesse, er det muligt at gemme billedet til senere eller kontakte sælgeren direkte over mediets chatfunktion.



Herefter er det op til de handlende at klare resten. For Facebook ordner hverken betalingsmuligheder eller leveringsmetoder på den online markedsplads.



Det er allerede muligt at gøre brug af den såkaldte "Marketplace" i seks lande, men sammen med Danmark og resten af Skandinavien får 16 europæiske lande mandag glæde af den.



Særligt lægger firmaet vægt på, at man kan føle sig godt tilpas både ved at købe og sælge ting over mediet.



Her er det nemlig muligt at se de profiler, der er offentlige af både købere og sælgere, hvor man også kan se, om man har fælles forbindelser eller hvor længe, folk har været på Facebook, lyder det i meddelelsen.



De seks lande, der allerede har fået lov til at gøre brug af tilføjelsen er Australien, Canada, Chile, Mexico, New Zealand og Storbritannien.



/ritzau/