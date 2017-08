Norwegian lukker Berlin-rute fra København

Relateret indhold Artikler

Fra den 29. oktober bliver konkurrencen mindre på ruterne mellem København og Berlin. Den dag trækker lavprisflyselskabet Norwegian sig fra ruten.



Det skriver branchesitet Check-In.



"I dag flyver både Easyjet og Norwegian til Schönefeld-lufthavnen ved Berlin, men om få måneder bliver det britiske lavprisflyselskab alene om fra København at betjene den store lavpris- og charterlufthavn i den tyske hovedstad," skriver branchesitet.



Hidtil har det norske lavprisflyselskab betjent ruten året rundt med seks ugentlige aftenrotationer.



"Vi evaluerer løbende vores rutetilbud og tilpasser i forhold til, hvor vi oplever størst efterspørgsel. I denne forbindelse har vi valgt ikke at videreføre Berlin-ruten i det kommende vinterprogram."



"I stedet vil vi øge kapaciteten andre steder i netværket, hvor vi mærker større interesse. Om Berlin-ruten vender tilbage, er endnu for tidligt at sige," siger Daniel Kirchhoff, informationschef fra Norwegian i Danmark, til Check-In.



/ritzau/FINANS