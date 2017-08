Analytiker ser Tesla have kurs mod rekordterritorium

Investorer kan brænde nallerne ved at satse på et fald i aktien i elbil-producenten Tesla forud for den svære øvelse for selskabet med at opbygge en masseproduktion af den længe ventede Model 3.



Det mener analytiker Ben Kallo fra Baird, som har valgt at hæve kursmålet for aktien til 411 dollar fra 368 dollar, da stor efterspørgsel og andre katalysatorer ses drive aktien yderligere op. Finanshuset anbefaler med andre ord fortsat at købe op i aktien, skriver MarketWatch.



På det seneste har der ellers været skriverier om, at Tesla med sin nye bil til det bredere marked kan ende i "produktionshelvede" og at selskabet kan løbe tør for likviditet senere på året, som det for nylig fremgik af en artikel i Wall Street Journal.



Tesla-aktien er steget 12 pct. siden sit halvårsregnskab i starten af august, men ligger dog godt 5 pct. under kursrekorden på 384,45 dollar sat 23. juni. Mandag stiger aktien dog 1,7 pct. til 363,82 dollar efter de positive bemærkninger fra Baird.



Ifølge elbilproducenten kan produktionsomkostningerne for Model 3 dækkes af stigende indtægter og de 3 mia. dollar, som firmaet har stående på kontoen. Men andre har sået tvivl om, hvor lagt pengene vil række.



Tesla producerede sidste år i gennemsnit under 2000 biler om ugen, og nu vil selskabet sætte skub i produktionen og producere 10.000 Model 3-biler om ugen inden udgangen af 2018.



/ritzau/FINANS