ISS forlænger en stor kontrakt med Telenor omfattende facility services i 5000 bygninger, kontorer, retailbutikker og tekniske installationer i hele Skandinavien.



Det oplyser ISS i en meddelelse, efter at selskabet har genvundet kontrakten i en budproces. Den nye kontrakt løber i fem år fra 1. januar 2018 med en option på forlængelse af aftalen i yderligere tre år.



ISS vil have ca. 220 servicefolk ansat under aftalen, oplyser selskabet, som har haft Telenor som kunde siden 2008. Fra starten begrænsede omfanget af aftalen sig til catering, rengøring og ejendomsservices, men siden 2012 har været tale om fuldt integrerede facility services.



/ritzau/FINANS