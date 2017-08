Relateret indhold Tilføj søgeagent Pandora

Pandora mister sin nuværende kommunikationsdirektør, Kristian Lysgaard, der har valgt at sige sin stilling op. Det skriver Berlingske Business.



"Jeg har valgt at stoppe ved udgangen af august. Jeg har en anden plan, som jeg ikke kan offentliggøre endnu," siger Kristian Lysgaard til avisen.



Ifølge Kristian Lysgaards Linkedin-profil har han været ansat i smykkevirksomheden i knap tre år. Tidligere har han blandt andet været kommunikationschef i vinduesselskabet Velux.



Det fremgår ikke, om Pandora har fundet en afløser for Kristian Lysgaard.



/ritzau/FINANS