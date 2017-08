Tivoli skyder millionbeløb i musicals

Forlystelseshaven midt i København fylder 175 år i 2018. Det skal fejres med et rekordsalg af billetter til havens udbud af kulturarrangementer. Tivoli annoncerer i dag tirsdag, at man sætter 465.000 billetter til salg og 400 arrangementer på programmet i 2018. Adm. direktør i Tivoli, Lars Liebst, forklarer, at strategien har to formål:



"Vi vil følge op på den strategi, vi har lagt om at blive en helårsforretning, og så vil vi udnytte vores have så meget som overhovedet muligt."



Det samlede antal gæster i Tivolis Koncertsal og Glassalen har i perioden 2012 til 2016 år været knap 1,6 mio. publikummer. Den hidtidige rekord for publikumgæster er på 363.000.



Det er en årlig Tivoli-tradition at levere underskud i regnskabet for første halvår, da haven – ikke så overraskende - har den største indtjening i sommermånederne. Resultatet for første kvartal af 2017 lød på et underskud på 74,6 mio. kr. før skat.



Nu er spørgsmålet, om kultursatsningen kan vende det første halvårs underskud i Tivoli på sigt.



"Vi har en målsætning om, at der, hvor vi er lige for øjeblikket, ser meget fornuftigt ud," siger Lars Liebst og understreger, at han fokuserer på indtjening for hele år og ikke ser isoleret på halvårsregnskaber.



Lars Liebst vil ikke afsløre præcist, hvor stort et beløb Tivoli kaster efter kultursatsningen, men fastslår, at der er tale om et tocifret millionbeløb. Direktøren vil ikke gisne om, hvordan kulturudvidelsen konkret vil påvirke omsætningen, men siger, at det gerne skulle "forbedre vores resultat i de første halvår".



Ét Tivoli - mange ben



Den kulturelle afdeling er blot et af Tivolis mange "ben", der, ud over forlystelser, omfatter restauration, hoteller og kasino. Lars Liebst understreger, at formålet med at brede sig er at blive mere uafhængig af sæsonerne og vejret.



"Vi har påtaget os nogle kunstneriske forpligtelser, der er tabsgivende, men det er en del af Tivolis dna," siger Lars Liebst.



De kulturelle tiltag fungerer desuden som et trækplaster for andre dele af forretningen:



"Når der kommer mange mennesker i vores sale, benytter de også vores restauranter. Det hele lægger til i stedet for, at salene står tomme."



Kan man ikke brede sig over for mange områder?



"Selvfølgelig kan man det. Man kan komme dertil, hvor man siger "ups, det er ikke vores kernekompetence". Men omvendt er jeg helt overbevist om, at hvis vi ikke satser nyt, havde vi ikke været der, hvor vi er i dag," siger Lars Liebst.



Tivolis kulturelle udbud vil omfatte både musicals, ballet og koncerter og vil henvende sig til et bredt publikum.



"Nogle forestillinger er primært for et familiepublikum som f.eks. Eventyrteatrets. "Midt om Natten" er jo også en slags familieforestilling - ligesom en forestilling som Nøddeknækkeren, der er non-verbal, kan også tiltrække et internationalt publikum som f.eks. englængere, kinesere og indere," lyder det fra Lars Liebst.



Investeringer fortsætter



Kultursatsningen lægger sig i slipstrømmen af en række år med et usædvanligt højt investeringsniveau, bl.a. med opførelsen af Tivolihjørnet på hjørnet af Vesterbrogade, der skal huse restauranter, butikker og hotel og står til at åbne 10. november 2017.



Forlystelseshaven har haft nogle år med et højt investeringsniveau.



"Investeringerne er en af grundene til, at vi klarer os godt. Vi har investeret rigtig meget og også fremadrettet vil der være investeringer i Tivoli," fastslår Lars Liebst.



Tivoli offentliggør regnskab for første halvår af 2017 senere i dag, tirsdag.